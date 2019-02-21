Уничтожит Пентагон за пять минут: В США испугались «Адмирала Нахимова» с «Цирконами» на борту

Обозреватель издания Military Watch называл тяжелый атомный крейсер ВМФ России с С-400 на борту «охотником за авианосцами», а американский еженедельник Newsweek ранее писал, что «Адмирал Нахимов» способен в считанные минуты поразить ключевые командные центры в США.

Тяжёлый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов» на Западе и раньше считали мощнейшим оружием ВМФ России. Теперь готовы признать, что потенциал корабля куда более выше и открыто называют его «самым мощным кораблём в мире». Такое мнение высказал обозреватель американского издания Military Watch. Испугались же в США «Адмирала Нахимова» не случайно.

С 2013 года корабль находится на плановой модернизации, которая позволит значительно усилить возможности крейсера. В числе прочего, СМИ обратили внимание на замену ЗРК С-300 Ф новейшими комплексами С-400, а систем «Кортик» – «Панцирями». В итоге, 96 орудий ПВО, по мнению экспертов Military Watch, превратят «Адмирал Нахимов» в непреступную крепость, способную защитить не только себя, но и перехватить самые современные ракеты США, в том числе, гиперзвуковые.

В то же время американцы, как пишут в местных СМИ, окажутся уязвимы перед мощью российского крейсера. Обозреватель Military Watch обращает внимание на появление у «Адмирала Нахимова» ракет «Оникс» и «Калибр». Однако даже не они повергли в ужас экспертов из США. В смертоносное орудие корабль превратят «Цирконы». Так считает еженедельник Newsweek.

Ранее издание с ужасом сообщало, что гиперзвуковые ракеты «Адмирала Нахимова» способны поразить любую цель в радиусе 1000. Ссылаясь на комментарий контр-адмирала в отставке Всеволода Хмырова, американские СМИ писали, что ведущий ТАРК ВМФ России, находясь на дистанции в 500 км от побережья США, может поразить любую цель в пределах 500 км от берега.

Эксперты Newsweek допустили, что «Адмирал Нахимов» в такой ситуации способен мгновенно уничтожить любой командный центр на территории Штатов. Учитывая, что Пентагон находится в 150 км от океана, уничтожить управление Минобороны США такой корабль может менее, чем за пять минут.