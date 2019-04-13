Не доверяют американским MH-60R: Индия хочет бороться с подлодками Китая российскими Ка-31

Первые партии вертолётов раннего предупреждения и управления «Камов-31» (Ка-31) из России Индия получила ещё в 2003 и 2005 годах. Сейчас же на волне индийско-китайского противостояния в Индийском океане местные ВМС хотят купить ещё 10 машин для своих фрегатов класса «Тальвар» и авианосца «Викрамадитья».

За последние годы Индия стала одним из ведущих игроков на геополитической арене. Однако в первую очередь Нью-Дели нужно выдержать конкуренцию на региональном уровне с Китаем, который значительно нарастил военную мощь. Одной из основных угрозы для Индии является подводный флот КНР, бороться с которым индийские ВМС вынуждены с помощью устаревших средств. Здесь на выручку индийцам должна прийти Россия и, в частности, её вертолёты Ка-31.

Вертолет раннего предупреждения и управления Ка-31 сконструирован на базе Ка-27. Разработка данной машины была начата в 1987 году. Ещё в 1990-х Индия рассмотрела потенциал российских вертолётов и договорилась о поставке «Камовых» для нужд своих ВМС. Так, в 2003 году на вооружение были приняты первые четыре Ка-31. Спустя два года на флот поступили ещё 10 вертолётов российского производства.

Долгие годы задачи по борьбе с подводным флотом вероятного противника в ВМС Индии выполняли британские противолодочные вертолёты Sea King Mk-42, однако сейчас они морально устарели. В ноябре 2018 года Нью-Дели договорилось о покупке с Вашингтоном о покупке 24 вертолетов MH-60R Seahawk. Однако полностью американским вертолётам ВМС Индии, похоже, не доверяют. По информации местных СМИ, Минобороны страны намерено заключить сделку с Россией на закупку десяти Ка-31.

Очевидно, что бороться с подлодками Китая Индия хочет проверенными российскими Ка-31. Нести службу противолодочные воздушные суда будут вместе с американскими MH-60R на фрегатах класса «Тальвар» и авианосце «Викрамадитья» в Индийском океане.