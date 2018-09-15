В Совете Федерации рассказали об идиллической мечте Петра Порошенко. Суть ее заключается в возникновении вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

Первый зампред комитета Владимир Джабаров не оставил без внимания и призыв лидера украинского государства закрыть порты западных стран для судов Российской Федерации. Как он отметил, подобная ответная политика является в корне неверной, поскольку Керченский пролив абсолютно свободен для прохождения иностранных судов. Им было отмечено, что просто существует форма прохождения, которую необходимо соблюдать всем государствам. Джабаров сделал акцент на том, что Петр Порошенко слишком много на себя берет.

Кроме того, Тимошенко провела ряд встреч в США, главной целью которых является поиск путей поддержки украинского государства. Отмечается, что проводит она данную политику, поскольку намеривается баллотироваться в президенты Украины в 2019 году. На данный момент времени политик является лидером резидентского рейтинга. На официальной встрече чиновница говорила о необходимом ужесточении санкций против России и подчеркнула значимость проведения переговоров в "будапештском формате". А также высказала благодарность американским представителям за предоставленную помощь вооруженным силам Украины.