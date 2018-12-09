В Совфеде назвали блефом слова украинского генерала о возможностях создания ядерного оружия Киевом

Член комитета Совета Федерального Собрания по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что читает слова украинского генерала Петра Гаращука о возможностях Украины в создании ядерного вооружения блефом. По словам Клинцевича, Украина давно растеряла все свои интеллектуальные ресурсы, доставшиеся ей от СССР.

Политик подчеркнул, что Киев «разбазарил» не только свои интеллектуальные ресурсы, но после Майдана ещё и большую часть финансовых и организационных возможностей, о которых генерал-майор Гаращук ранее заявлял в эфире телеканала «Обозреватель».

Кроме того, политик напомнил, что основным потенциалом ядерных вооружений располагал РСФСР, в связи с чем начинать работать над созданием ядерного оружия Киеву предстоит практически с нуля.

Однако даже при условии, что часть истины есть в словах Гаращука, ни одного шанса на успех у их затеи нет. Франц Клинцевич провёл аналогию между данной ситуацией и старым анекдотом: «Съесть-то он съест, да кто же ему даст».

Также политик напомнил, что все лидеры стран осознают, что те проблемы, которые создаёт Северная Корея, несравнимы с той угрозой, что несёт Земле создание ядерного вооружения Украиной.