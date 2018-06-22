Вопреки всему: в Польше открыли отреставрированный памятник советским воинам

Вчера в небольшом поселке Горынь в Лодзинском воеводстве на востоке Польши прошло открытие отреставрированного памятника советским воинам, погибшим в нацистских лагерях, созданных Вермахтом на территории Польши во время Второй мировой войны.

Как сообщил председатель польского общества «Курск» Ежи Тыца, основной деятельностью которого является восстановление советских памятников на территории страны, монумент находился в плачевном состоянии и был на грани разрушения. Польские власти не выделяли финансирования на его содержание. В итоге памятник был отремонтирован за счет пожертвований благотворительных фондов и благодаря содействию российского посольства.

Монумент стоит на месте братской могилы, в которой похоронены 700 замученных нацистами в 1942-1944 годах красноармейцев.

Ранее СМИ сообщали, что осенью прошлого года власти Польши приняли поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя, согласно которым должны быть снесены или демонтированы все советские памятники. Однако действие закона не распространяется на кладбища и места захоронений.

В октябре этого года был начат демонтаж памятника Благодарности Красной армии, установленного в 1946 году в Скарышевском парке Варшавы. После демонтажа фрагменты монумента будут переданы в музей.

Напомним, что Польша находилась в немецкой оккупации с сентября 1939 по январь 1945 годов, кода Варшава была отбита у фашистов советскими войсками совместно с Войском Польским. За время оккупации погибли 800 тысяч жителей Варшавы и было разрушено 84% города и 90% бесценных памятников архитектуры. Всего в боях за освобождение Польши погибло 650 тысяч советских солдат.