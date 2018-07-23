Экс-глава ФБР рассказал о четырёх гражданах США, фигурировавших в деле о вмешательстве в выборы президента

Бывший директор ФБР Джеймс Коми рассказал, что при расследовании Америкой вмешательства России в президентские выборы в 2016 году фигурантами дела были четверо граждан США. Однако Дональд Трамп в их число не входил. Сообщил об этом Коми на закрытом слушании членам юридического комитета и комитета по надзору Палаты представителей Конгресса 7 декабря.

По его словам, в отношении четырёх граждан США было начато расследование, целью которого являлось установление какой-либо связи между этими подозреваемыми и попытками России повлиять на выборы. Экс-директор ФБР подчеркнул, что в число подозреваемых не входил Дональд Трамп, однако имена тех четырёх американцев так и не назвал.

Также Джеймс Коми отказался давать ответы на некоторые вопросы, руководствуясь рекомендациями юрисконсультантов из минюста. Дональда Трампа возмутил отказ Коми, в связи с чем он попытался заставить его давать показания под присягой.

Кроме того, 7 декабря 2018 года американскими прокурорами были озвучены новые доказательства контактов союзников Трампа и представителей России. Так, по их версии, экс-адвокат Трампа Майкл Коэн в 2015 году встречался с гражданином России, предлагавшим «политическую синергию» в предвыборной компании Трампа.

Обвинения против России в связи с попытками вмешательства в выборы президента спецслужбы США выдвинули в 2016 году. Россия множество раз отвергала данные обвинения.