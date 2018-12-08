Кличко надеется на поддержание антироссийской политики преемницей Меркель

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал статью в немецком издании «Bild», в которой выразил надежду на поддержание антироссийской политики новым лидером правящей партии в Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, ставшей преемницей Ангелы Меркель.

Украинский политик также высказал надежду, что новая глава Христианско-демократического союза Германии приложит немало усилий для остановки проекта «Северный поток-2». Он подчёркивает, что преемница Меркель уже заняла жёсткую позицию по отношению к России в связи с инцидентом в Керченском проливе. По его мнению, она знает, что Путин способен понять только «недвусмысленный язык», поэтому новая глава правящей партии проведёт работу по ужесточению санкций против России.

В своей статье Кличко также упомянул о важности всего этого во времена, когда «некоторые в Европе» подвергают критике введение санкций против России.

Однако, насколько оправданы надежды украинского политика неизвестно, поскольку доверие к партии Христианско-демократического союза Германии резко снизилось среди немцев.

Ранее президент Украины Порошенко поздравил Аннегрет с вступлением на новый пост. При этом и в своей поздравительной речи Порошенко не упустил момент, чтобы «пожаловаться» на Россию, разместив официальное обращение к Аннегрет в Twitter.