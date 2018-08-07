Украинский генерал заявила об уникальных возможностях для создания ядерного оружия

Генерал-майор Пётр Гаращук во время эфира на телеканале «Обозреватель» заявил об уникальных интеллектуальных, организационных и финансовых возможностях Украины для создания ядерного вооружения.

Гаращук, который ранее являлся представителем миссии Украины при НАТО, утверждает, что в руках страны сейчас находятся все «мощности» для работы по разработке и выпуску своего ядерного оружия. При этом Киев способен организовать создание не только атомных бомб, но также ядерных боеголовок для ракет.

По его словам, в городе Днепропетровск имеется завод, выпускавший ранее межконтинентальные баллистические ракеты, какие были в СССР. При этом ни США, ни Россией, ни Китаем ещё не была выпущена ракета под названием «Сатана». Гаращук заявляет, что Украине можно не опасаться наложения международных санкций при создании ядерного вооружения, исходя из нынешних условий.

Украина оказалась лишена ядерного вооружения после заключения Будапештского меморандума 5 декабря 1994 года, который был подписан лидерами Украины, США, России и Великобритании.