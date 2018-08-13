Пушков ответил на заявление Чубайса о неблагодарности россиян к олигархам

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter прокомментировал слова Анатолия Чубайса о «неблагодарных россиянах». Пушков отмечает, что глава Роснано напрасно заговорил на тему благодарности общества бизнесменам.

Ранее Анатолий Чубайс в рамках сессии «Бизнес – общество – власть: старые проблемы, старые ожидания» сказал, что обществу стоит выразить благодарность за прогресс в России бизнесменам. По его словам, бизнес страну отстроил. Именно он занимался восстановлением советских предприятий, вернув людям зарплату и наполнив бюджет страны деньгами. И именно он создал условия для получения интеллигенцией средств на поддержание культуры, науки и образования. Чубайс подчёркивал, что всё это сделали те, кого россияне называют «олигархами».

При этом государству тоже необходимо выразить благодарность бизнесу за большую роль в развитии страны. По его мнению, государство должно помочь в реабилитации крупного бизнеса, а также в публично поблагодарить, наградить и поощрить, сделав их героями нашего времени. Однако этого не произойдёт, признался глава Роснано.

Российский сенатор Пушков заявил, что подобные слова могут оказать негативное влияние на отношения российского общества и бизнеса, а вовсе не вызвать увеличения «благодарности» со стороны россиян.