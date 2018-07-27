Премьер-министр Греции написал статью о своей поездке в Россию

Алексис Ципрас, премьер-министр Греции написал статью о том, как прошла его поездка в Россию. В своем тексте он рассказал, что греко-российские связи имеют давнюю традицию, и он, ка представитель Греции, имеет намерение их развивать. В этом году исполнилось сто девяносто лет дипломатических отношений, которые оставались крепкими, несмотря на трудности в мировой политике.

Премьер-министр Греции сделал акцент на том, что греческое государство настроено на сотрудничество с Россией.

Кроме того, в Москве должна пройти встреча между греческим премьер-министром и президентом Российской Федерации. Переговоры должны разрешить проблему, возникновение которой связано с высылкой из Афин двух российских дипломатов и запретом на въезд в страну двум другим. Отмечается, что российские представители были обвинены в «подрыве национальной безопасности Греции». Предполагается, что Владимир Путин и Алексис Ципрас обсудят не только восстановление, но и развитие сотрудничества в различных сферах.

Премьер-министр греческого государства пытался разъяснить Владимиру Путину позицию Греции по названию Македонии. Он отметил то, что название Македонии для Греции является историей, поэтому данный вопрос и стоит так остро. Напомним, что недавно было принято соглашение, которое должно разрешить спор двух государств. Суть спора заключается в том, что правительство Македонии хочет переименовать балканскую республику, которое совпадает с наименованием северной греческой области, с чем крайне несогласно правительство Греции.