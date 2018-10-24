В Польше проходит марш против глобального потепления

Сегодня, 18:45 \\ Политика

Около тысячи человек пройдут по улицам Катовице 8 декабря. Протестующие пройдут до Международного конгресс-центра. Сообщается, что в нем в эти дни проходит 24-й Климатический саммит ООН.

 Известно, что марш санкционирован местными властями. Акция организована фондом «Зеленая зона». При этом участниками являются не только граждане Польши, а также активисты из других стран. Мероприятие проводится в знак протеста против изменения климата.

«Марш за климат» стартовал на площади Свободы. Участники пройдут по улицам Сокольской, Мортинка, аллее Корфанта. Население проходит по городским улицам с барабанами, дудками, иными громкими музыкальными инструментами. Интересно, многие взяли с собой будильники, а те, кто ничего не принес, включили их на мобильных телефонах. Это было сделано намерено. Дело в том, что смысл акции состоит в следующем: создать как можно больше шума, «разбудить» политиков, власть, граждан, которые занимаются предпринимательской деятельностью, иных «спящих» людей и обратить внимание на остро стоящую проблему климата в современном обществе.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

Трамп: новым постпредом США в ООН станет Науэрт

 Трамп заявил, кто может стать новым постпредом США в ООН. Это - руководителя пресс-службы госдепартамента Науэрт. Президент выбрал кандидатуру, которая, по его мнению, идеально подходит на вакантную...

Ученые снова обнаружили тюленя с угрем в ноздре

Специалисты пытаются разобраться, как и почему угри проникают в носы тюленей.

ВМС Украины продолжат пользоваться Керченским проливом с соблюдением всех международных норм

 Степан Полторак, министр обороны Незалежной, заявил, что украинские корабли продолжат...

Пикап «Сталкер» на базе «Нивы» рассекретили на фото в сети

«ВИС-Авто», дочерняя фирма компании «АвтоВАЗ», работает над экспериментальным...

Захар Прилепин рассказал, почему больше не воюет за Донбасс

 Раньше российский писатель лично принимал участие в военных операциях, однако...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ