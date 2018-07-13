Нарышкин призвал не верить высказываниям западных политиков в отношении российской разведки

Как стало известно журналистам, руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин призвал не верить слухам о парализованной работе данного ведомства за рубежом.

Он сделал акцент на том, что это всего лишь басни западных политиков. Ранее Тереза Мэй отметила, что проведенные операции по высылке сотрудников разведывательных служб Российской Федерации смогли существенно подорвать возможности России в области разведки на ближайшие годы. По мнению Нарышкина, это всего лишь доводы, ничем не обоснованные.

Кроме того, Сергей Нарышкин отметил, что Россия и Соединенные Штаты не скрывают друг от друга информацию о борьбе с терроризмом. По имеющимся данным из официальных источников, он отметил в беседе с представителями СМИ, что не существует даже попыток скрыть проводимую политику в области безопасности.

Также стоит отметить тот факт, что Сергей Нарышкин предложил поддержать рэперов грантами. Он отметил, что Министерство культуры должно поразмыслить над тем, чтобы поддержать современное поэтическое и музыкальное творчество. В Минкультуры сообщили о том, что рассмотрят предложение.