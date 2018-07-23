Трамп заявил, что французы хотят видеть его своим президентом

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал протесты в Париже. В своем аккаунте социальной сети Twitter он заявил, что протестующие желают видеть его на посту президента Франции.

Глава США уверен, что причиной массовых недовольств в Париже является Соглашение о климате 2015 года. Дональд Трамп указал: "Протесты и бунты проходят по всей Франции. Участники скандируют: "Мы хотим Трампа". Американский лидер связал недовольства французского населения с тем, что граждане просто не хотят платить деньги на якобы защиту окружающей среды. В конце президент подчеркнул, что любит Францию.

При этом в Париже регулярно происходит повышение цен на топливо. Власти даже ввели мораторий, отметив, что в течение 6 месяцев стоимость бензина и дизельного топлива не будет увеличиваться. Об этом рассказал премьер-министр государства Эдуар Филипп. Повышением цен правительство пытается создать для граждан предпосылки перейти на электротранспорт.

Известно, что Парижское соглашение было подписано 12 декабря 2015 года. Его суть заключается в том, что участники взяли на себя обязательства не допустить на планете повышение температуры еще на пару градусов. По мнению ученых, если это произойдет, Земля столкнется с непредсказуемыми последствиями. А летом 2017 года Дональд Трамп заявил, что США выходит из данного соглашения.