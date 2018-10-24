Топилин: в России и после 45 можно найти работу

Как стало известно журналистам, российский политик Максим Топилин заявил о том, что в России есть возможность найти работу после сорока.

Глава министерства труда сделал акцент на том, что существуют специальные программы, главной задачей которых является переквалификация старшего поколения. Так он высказался на XVIII съезде партии "Единая Россия". Кроме того, Максим Топилин сказал и о том, что в следующем году будет выделено около пяти миллиардов рублей на переобучение лиц предпенсионного возраста, отметив, что ранее не существовало подобного рода проектов.

Также стоит отметить тот факт, что права трудящихся граждан России и Белоруссии уравнены. Об этом сообщил Максим Топилин, отметив, что для дальнейшего экономического развития необходимо создать "единую законодательную базу". Благодаря данной программе, на территории как одной, так и другой страны граждане обоих государств имеют равные права и единые правила работы. На данный момент продолжается рассмотрение вопросов сближения законодательства в отношении принципов решения аналогичных проблем. Представители двух союзных ведомств планируют обратить внимание на такие проблемные вопросы как предотвращение производственного травматизма.