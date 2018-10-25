Поправки в закон о паллиативной помощи закрепят право пациентов на обезболивающее

Ведь медикам из травмпунктов до сих пор запрещено выдавать сильнодействующие препараты. О таком проекте рассказали 8 декабря на съезде "Единой России".





Паллиативная медицина подразумевает уход за пациентами с тяжелыми или неизлечимыми заболеваниями. Иногда таким для облегчения страданий необходимы сильнодействующие или даже наркотические вещества. Действующее законодательство не всегда разрешает использовать эту возможность. Так глава Центра при Департаменте здравоохранения Москвы Нюта Федермессер сообщила, что, кроме травмпунктов, обезболивающее не имеют права использовать ещё и в интернатах для взрослых.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о новом проекте правительства. Он предусматривает поправки в закон о паллиативной помощи. По её словам, такие медицинские услуги необходимы не только в круглосуточном, но в дневном стационаре. А порой сильное обезболивающее нужно тяжелобольным гражданам на дому. Законопроект призван закрепить право россиян на такие препараты в любых условиях. Его вскоре внесут для первого чтения в Госдуму. По словам Вероники Скворцовой, на паллиативную медицину в 2018 году выделено 4,5 миллиарда долларов.