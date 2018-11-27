В Госдуме признали водителя и продавца самыми распространенными профессиями в России

Сегодня, 13:24 \\ Политика

Несмотря на популярность, они постепенно уходят в прошлое с развитием новых технологий. Так глава комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов сообщил на площадке "Качество жизни".


 

8 декабря партия "Единая Россия" проводит съезд для обсуждения различных явлений. Члены Госдумы уделили внимание распространению профессий в России. По данным депутатов, самое большое количество граждан работает водителями. Второе место занимают продавцы

Вячеслав Никонов признал, что даже такие востребованные навыки скоро станут не нужны обществу. Экономика уже переживает технологическую трансформацию. Так в "Сколково" уже испытывают автомобили под управлением искусственного интеллекта. Подобные машины совсем скоро могут вытеснить живых водителей.

Парламентарий также привел пример крупной торговой Alibaba, созданной в Китае Джеком Ма. Вячеслав Никонов утверждает, что в организации функции продавцов полностью выполняют роботы и курьеры. При этом капитал Alibaba составляет около 600 миллиардов долларов. Об этом депутат рассказал ТАСС.

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Автор - Александр Лубяной
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