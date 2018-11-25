Кудрин заявил об ограничении развития гражданского общества в России

Прогресс существенно тормозят законы действующей власти. Такое мнение он выразил на "Общероссийском гражданском форуме" 8 декабря.





Глава Счетной палаты России недоволен мерами, мешающим работе некоммерческих организаций. Он заметил, что государство в принципе слабо поддерживает общественных активистов и волонтеров. И даже наоборот - ограничивают финансирование таких организаций за счет новых требований к отчетности и всяческих проверок.

Алексей Кудрин считает, что такая ситуация не гражданскому обществу развиваться в стране. Он заявил, что положение можно исправить, объединив общественные организации и наладив взаимовыгодную работу с представителями власти.

Экономист также предложил добавить в России новый индикатор развития - уровень счастья населения. Он напрямую зависит от бедности, продолжительности жизни, наличия различных свобод и борьбы с неравенством в стране. По мнению Алексея Кудрина, для повышения уровня счастья и ВВП в целом России нужно уходить от изоляции. Он уверен, что последняя приводит к стагнации и торможении государства в развитии. Поэтому нужно развивать связи с другими странами.