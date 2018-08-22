Бывший адвокат Трампа признался в связях с русскими контактёрами

Сегодня, 11:49 \\ Политика

Бывший адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн, проходящий следствие по множественным серьёзным обвинениям, дал показания, в которых сознался, что имел контакт с русскими агентами во время работы с Трампом.

 По его словам, в 2015 году он имел встречу с российским контактёром, предлагавшем устроить встречу Трампа с Путиным, а также организовать политическое сотрудничество после выборов (Трамп тогда ещё не стал президентом).

Коэн признался, что отверг предложение россиянина, но тот продолжал его преследовать вплоть до президентских выборов в 2016.

Как сообщает следствие, Коэн оказал неоценимую поддержку расследованию, предоставив правдивую и важную информацию.

Сообщается, что Коэн пошёл на сделку со следствием после того, как окончательно потерял веру в то, что Трамп его помилует.

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