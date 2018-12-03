Великобритания возьмет под контроль Русских бизнесменов

По мнению правительства Великобритании, никто не близок к управлению России так, как влиятельные бизнесмены.

Ранее глава британской внешней разведки, Алекс Янгер, заявил, что Британия «не пытается дестабилизировать Россию», но тут же уточнял, что не стоит терять и вовсе доверять, а в лучшем случае сдерживать все возможные манёвры.

Возможно, Британцы хотят сделать акцент на 90-е года, когда у власти действительно стояла семёрка олигархов, которая решала судьбу России.

На сегодняшний день Британии утвердили черный список российских олигархов:

В список вошли Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также Борис и Аркадий Ротенберги.

После того, как Тереза Мэй утвердила данный список, было сообщено, что документ будет далее передан странам-союзникам.