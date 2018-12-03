Президент Болгарии: внутриполитические амбиции Украины угрожают Евросоюзу

Сегодня, 09:14 \\ Политика

В своём интервью местному телеканалу президент Болгарии Румен Радев сообщил, что ЕС не должен становиться заложником внутриполитических амбиций Незалежной.

 По его словам, сложившаяся на Украине политическая ситуация угрожает всему черноморскому региону, грозит втягиванием в конфликт всех прибрежных государств.

Он отметил, что все страны черноморского региона заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта. Также он призвал Евросоюз не придерживаться однобокой позиции обвинения России, а найти принципиальное решение.

Уже вторую неделю не утихает мировой резонанс вокруг инцидента у Керченской протоки, повлекшим за собой взрыв милитарических настроений в Незалежной. И, хотя риторика Украины здесь высосана из пальца и шита белыми нитками, ситуация начинает набирать угрожающий размах, как уже стало заметно некоторым странам, например, Болгарии.

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