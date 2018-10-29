Порошенко поздравил сменщицу Меркель и сразу пожаловался на Россию

Сегодня, 05:04 \\ Политика

Порошенко поздравил сменщицу Меркель с тем, что ее назначили на новый пост. В своей речи президент не забыл сразу пожаловался на Россию. Свое официальное обращение к новому лидеру правящей партии Порошенко разместил в своем аккаунте Твиттера.

 Аннегрет Крамп-Карренбауэр сменила Меркель на посту главы Христианско-демократического союза. Руководство организации сменилось впервые за 18 лет.

Сменщицу Меркель поспешил поздравить президент Украины. Он выразил надежду на то, что стране будет оказана личная поддержка со стороны Крамп-Карренбауер в таких вопросах, как реформирование по стандартам Европы, помощь в борьбе с агрессором в виде России, а также в деле о восстановлении границ и территории Украины.

 Свою речь политик предпочел опубликовать на немецком языке.

Пользователи Сети отметили, что Порошенко оказался единственным главой государства, который поздравил главу партии ХДС с назначение на должность, что повлекло за собой ироничную серию шуток.

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Автор - Мария Титова
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