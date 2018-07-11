В НАТО поставили задачи Украине на 2019 год

Сегодня, 02:38 \\ Политика

В НАТО поставили задачи Украине на 2019 год. Обозначено пять конкретных направлений для реформации в сегменте безопасности и обороны.

 Новые законы, касающиеся работы СБУ и разведслужб, предстоит принять Украине в будущем году. Александр Винников на правах главы представительства НАТО в Украине заявил, что государству необходимо в следующем году разработать и принять еще ряд законов, которые будут отвечать уровню нацбезопасности, который предъявляют к участникам альянса североатлантических держав.

Первой задачей стал закон о парламентском комитете по проведению надзора. Вторая задача – закон, регулирующий СБУ. Третья задача касается разведки. Четвертая задача призвана решить вопрос об управлении гостайнами и информацией засекреченного характера. Пятый аспект нацелен на оборонную промышленность.

Винник отметил, что это приоритетные задачи на 2019 год для Украины, которая желает вступить в НАТО.

17 декабря специальная комиссия оценит ранее проводимые реформы в стране, чтобы сделать промежуточный отчет о процессе интеграции Украины в НАТО.

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Автор - Мария Титова
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