Литва ввела антироссийские санкции после инцидента в Керченском проливе

Сегодня, 17:27 \\ Политика

Ограничительные меры коснутся граждан, повлиявших на задержание трех кораблей ВМС Украины, а также их команды. Так 7 декабря объявила литовский президент Даля Грибаускайте.

 

В настоящее время политик находится в Киеве. Она лично рассказала украинскому коллеге Петру Порошенко о введении антироссийских санкций. Литва публично поддержала Украину после инцидента в Керченском проливе. Государство решило наказать ответственных должностных лиц из России.

Кроме того, Даля Грибаускайте от лица своей страны пообещала увеличить военную помощь Украине. Она включит в себя повышенные объемы поставляемой амуниции. Кроме того, Литва отправит дополнительных военных инструкторов и специалистов в сфере кибербезопасности. Последние, по словам Дали Грибаускайте, пригодятся для борьбы с цифровым давлением в период президентских выборов.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российские пограничники столкнулись с тремя украинскими кораблями. Команду последних обвинили в незаконном пересечении границы России. Моряков задержали и арестовали на два месяца в рамках уголовного дела. Происшествие стало поводом для введения в Украине военного положения сроком в один месяц.

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Автор - Александр Лубяной
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