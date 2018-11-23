В Калифорнии запретят строить здания без солнечных батарей

Сегодня, 15:13 \\ Политика

Однако не все согласны, что новый закон поможет экономить электроэнергию. По их мнению, в данном вопросе власти руководствуются политическими интересами, передает Engadget.

 В Калифорнии приняли новый закон, который ужесточит обязательные условия для строительства новых зданий. Его инициатором была местная комиссия по строительным стандартам. Суть постановления заключается в том, чтобы не разрешать строить здания без солнечных батарей. Данное правило будет действовать, если по плану помещения в нем собираются сдавать в аренду. Правило не будет действовать, если строение располагается в тени других зданий или деревьев.

Авторы законопроекта утверждают, что данный запрет поможет экономить электроэнергию и, как следствие, финансы владельцев зданий. Также они говорят, что в час пик солнечные батареи помогут снизить нагрузку на основные сети.

Критики же данные теории оспаривают. По их словам, час пик приходится на вечернее время, когда батареи не работают, а потому являются бесполезными. Чтобы накапливать энергию с них, требуется устанавливать специальные хранилища, что делает установку еще дороже. В конце концов, это приведет к повышению цен на жилье в штате.

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Автор - Мартина Корф
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