В Кремле прокомментировали конфликт Путина и Лукашенко

Спор возник из-за цен на газ, которые Россия устанавливает для продажи в другие страны, в том числе в Белоруссию.

Накануне журналисты связались с пресс-секретарем администрации президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрием Песковым. Их интересовал вопрос о том, как был решен вопрос между первым и его коллегой Александром Лукашенко. Известно, что 6 декабря между ними произошел спор по вопросу о поставках газа, после чего СМИ осветили это как серьезный конфликт между политиками.

Тем не менее, долго держать интригу не удалось, так как почти сразу Лукашенко извинился за свои слова перед Путиным, говоря о том, что не должен был спорить. Сам же российский лидер напомнил ему, что в некоторые страны РФ продает газ в два раза дороже, чем в Белоруссию.

Пресс-секретарь Кремля прокомментировал ситуацию, ответив, что спор не является плохим показателем, а наоборот свидетельствует о "живом механизме". "Очень полезное рабочее мероприятие", - резюмировал он.