Министр просвещения объяснила, почему искусственный интеллект не заменит учителя

В для качественного обучения школьникам необходимо общение с живым человеком. Так Ольга Васильева заявила 7 декабря на акции "Урок Цифры".





В пятницу министр просвещения России посетила открытый урок в гимназии "Сколково". Один из учеников задал ей вопрос о переходе обучения на искусственный интеллект. По мнению Ольги Васильевой, компьютер никогда не заменит преподавателей. Она объяснила, что у молодого поколения нужно вызывать интерес к учебе. Этого невозможно добиться игнорируя чувства и эмоции. Именно таким недостатком обладает искусственный интеллект. Министр подчеркнула, что людям не нужно безэмоциональное общение.





Кроме того, Ольга Васильева высказалась о смене учебников. Она пришла к выводу, что школам необходимо менять учебные пособия примерно раз в три года, добавляя в программу новые открытия. Того требует развитие современных наук. Например, биология. Проблему дороговизны печати министр предложила исправить электронными версиями.