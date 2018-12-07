Министр обороны Украины подтвердил угрозу полномасштабной войны с Россией

Последняя стянула к границе порядка 100 тысяч военнослужащих. Об этом Степан Полторак рассказал в рамках телепрограммы "Эхо Украины".





По данным министра обороны Украины, Россия готова использовать 26 батальонных тактических групп, которые недавно дополнили ещё три. В них входят военные, прошедшие хорошую армейскую школу. А также танки и самолеты. Все это создает угрозу крупного вооруженного конфликта.

Продолжение... Пётр Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией Пётр Порошенко сделал заявление о наличии доказательств передислокации российских военных к границам с Украиной. В своём интервью, которое он дал журналистам трёх телеканалов, он говорил про угрозу... Степан Полторак также прокомментировал инцидент в Керченском проливе. Он заявил, что моряки ВСУ не нарушали международное законодательство. По его словам, Украина намерена по прежнему использовать эти воды для морских переходов, соблюдая общепринятые нормы. Однако в ближайшее время таких путешествий не запланировано.

Позиция Степана Полторака подтверждает слова Петра Порошенко, сказанные в начале ноября. Президент Украины объяснил введение военного положения именно активизиацией российских войск. Он также допустил полномасштабную войну.