Российским журналисткам запретили въезд в Украину

Сегодня, 10:38 \\ Политика

Во въезде на территорию Украины было отказано четверым российским журналисткам. Как сообщают источники, работницами информационного фронта было сделано всё возможное, но добро таможня так и не дала.

 Как сообщается, с начала 2018 года на территории Украины совершено 78 нападений на журналистов, в свете последних событий пребывание на территории страны журналистов из РФ становится всё более небезопасным.

Как известно, в стране, заменившей президентские выборы военным положением, практикуется крайне однобокая трактовка событий. Крайне однобокая – это по мягким меркам. По факту происходящего, украинская версия событий нередко оказывается не имеющей связи с действительностью, взять, к примеру, инцидент вокруг «Керченской протоки» и всю последовавшую шумиху.

В таких условиях стране перекрытого газа очень невыгодно освещение событий с точки зрения, отличной от её собственной. Потому въезд на территорию страны для россиян становится всё более сложным. К примеру, на прошлой неделе отказ получили по меньшей мере 200 граждан РФ.

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