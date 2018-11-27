Новейший корвет «Громкий» впервые применил противолодочный комплекс «Пакет» и запустил вертолёты

Сегодня, 10:04 \\ Политика

В Японском море продолжают проходить морские испытания нового корвета, получившего имя «Громкий», построенного специально для ТОФ РФ. По плану испытаний корвет осуществил учебные поиск и уничтожение вражеской подводной лодки.

 В процессе учений по субмарине условного противника был впервые применён противолодочный комплекс «Пакет». Назначение «Пакета» - уничтожение подлодок и торпед в непосредственной близости от корабля.

Также, как сообщает представитель ТОФ РФ, в рамках учебных испытаний на палубу корвета впервые приземлились и взлетели противолодочные вертолёты.

Корвет «Громкий» предназначается для ведения боя с подводными и надводными кораблями противника, патрулирования, поддержки морского десанта. Заложен ан строительство в феврале 2012 года, в октябре нынешнего года приступил к испытаниям, окончательная сдача в эксплуатацию намечена на конец текущего года.

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