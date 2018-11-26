ВМС Украины продолжат пользоваться Керченским проливом с соблюдением всех международных норм

Сегодня, 09:47 \\ Политика

Степан Полторак, министр обороны Незалежной, заявил, что украинские корабли продолжат использовать Керченский пролив, принадлежащий России, когда будут к этому готовы.

 Он заявил об остановке эксплуатации пролива на данный момент, но сообщил о готовности Украины усиливать свои возможности в том числе и путём дальнейшего прохода кораблей и судов через «Керченскую протоку».

Дальнейший проход через протоку будет совершаться с соблюдением всех международных норм, подытожил Полторак.

Чуть ранее Украина пренебрегла международными нормами и совершила попытку несанкционированного пересечения пролива, что привело к задержанию всех кораблей –нарушителей.

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