Показное благородство: украинский адмирал готов обменять себя на арестованных моряков

Сегодня, 09:30 \\ Политика

В своём интервью прессе уже нашумевший ранее командующий ВМФ Украины Игорь Воронченко заявил о своей готовности совершить «рокировку» и обменять себя на свободу украинских моряков, задержанных ранее за нарушение территориальных вод РФ.

 В интервью прозвучали такие громкие эпитеты, как «разрывается сердце» и «готов в тюрьму». Зачем России отпускать людей, нарушивших закон в обмен на человека, закон не нарушавшего, адмирал не уточнил.

Впрочем, именно этот, последний факт делает подобную сделку практически бессмысленной для России и крайне выгодной для крикливого адмирала – зная, что объективно и всерьёз рассматривать предложение никто не будет, он может заявлять что угодно, хоть о готовности пойти на казнь.

Примерно по такому сценарию построена практически вся идущая на Украине «война с фантомами» - несуществующий враг, отсутствующая угроза, несерьёзные заявления, за которые не нужно отвечать. И светлое европейское будущее, которое никто не собирается строить.

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