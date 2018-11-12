Военный США погиб при столкновении двух самолётов у берегов Японии

Сегодня, 08:47 \\ Политика

В общей сложности семь человек из двух экипажей столкнувшихся самолётов пострадали в недавнем инциденте.

 Два самолёта ВВС США столкнулись при совершении дозаправки в воздухе. Инцидент произошёл у берегов Японии.

Как сообщается, истребитель F/A-18 Hornet столкнулся с самолётом-заправщиком во время совершения дозаправки.

Экипажи двух самолётов составляли суммарно семь человек. На данный момент спасателями найдено двое военных, один в удовлетворительном состоянии здоровья, второй признан погибшим.

Пропавшими без вести объявлены пять человек, спасатели продолжают поиски в море.

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