Военный США погиб при столкновении двух самолётов у берегов Японии
В общей сложности семь человек из двух экипажей столкнувшихся самолётов пострадали в недавнем инциденте.
Два самолёта ВВС США столкнулись при совершении дозаправки в воздухе. Инцидент произошёл у берегов Японии.
Как сообщается, истребитель F/A-18 Hornet столкнулся с самолётом-заправщиком во время совершения дозаправки.
Экипажи двух самолётов составляли суммарно семь человек. На данный момент спасателями найдено двое военных, один в удовлетворительном состоянии здоровья, второй признан погибшим.
Пропавшими без вести объявлены пять человек, спасатели продолжают поиски в море.