Порошенко: армию Украины никто не победит

Петр Порошенко заявил, что армию Украины никто не победит. Такими словами президент воодушевлял военнослужащих.

6 декабря Украина отмечала Днём Вооруженных Сил. В связи с этим Порошенко, как лидер государства, выступил с поздравительной речью, которую опубликовал в своем Твиттере.

«Никому не удастся одолеть Украину. Мы победим, потому что в этом наш святой долг», - добавил под видеообращением глава государства.

Порошенко отметил, что это долг каждого жителя Украины защищать родную землю. Преклоняться народ ни перед кем не будет, потому что он непобедим.

Также в качестве основного агрессора, который посягает на неприкосновенность территорий Украины, президент выделили Россию. Поэтому основная задача армии на текущий период – защищать от обозначенного неприятеля границы государства.