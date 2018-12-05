Порошенко: армию Украины никто не победит

Сегодня, 07:34 \\ Политика

Петр Порошенко заявил, что армию Украины никто не победит. Такими словами президент воодушевлял военнослужащих.

 6 декабря Украина отмечала Днём Вооруженных Сил. В связи с этим Порошенко, как лидер государства, выступил с поздравительной речью, которую опубликовал в своем Твиттере.

«Никому не удастся одолеть Украину. Мы победим, потому что в этом наш святой долг», - добавил под видеообращением глава государства.

Порошенко отметил, что это долг каждого жителя Украины защищать родную землю. Преклоняться народ ни перед кем не будет, потому что он непобедим.

Также в качестве основного агрессора, который посягает на неприкосновенность территорий Украины, президент выделили Россию. Поэтому основная задача армии на текущий период – защищать от обозначенного неприятеля границы государства.

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Автор - Мария Титова
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