Трамп: новым постпредом США в ООН станет Науэрт

Сегодня, 05:07 \\ Политика

Трамп заявил, кто может стать новым постпредом США в ООН. Это - руководителя пресс-службы госдепартамента Науэрт. Президент выбрал кандидатуру, которая, по его мнению, идеально подходит на вакантную должность. Об этом информирует издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

 

 Хезер Науэрт в настоящее время является представителем Госдепартамента. У 48-летнего политика нет опыта работы в области дипломатии. До того, как попасть в госструктуры, она была ведущей и вела шоу. Однако это не повлияло на выбор Трампа.

У предшественницы Науэрт - Никки Хейли, также не было такого подспорья. Постпред США заявила, что планирует освободить свой пост в ООН до конца 2018 года. Глава Штатов отметил, что Хейли справлялась со своими обязанностями на высшем уровне (постпредом она является с января 2017 года).

Опыт работы в политике у Науэрт небольшой (с декабря 2017 года). Однако Трамп все же предпочел ее другим кандидатам. Утвердить выбор президента должны в Сенате.

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Автор - Мария Титова
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