Путин поручил создать специальное пособие для госслужащих

Сегодня, 21:17 \\ Политика

Правительство и Российская академия наук получили задание от российского лидера. Им необходимо выпустить руководство для чиновников по государственной национальной политике.

Перечень задач появился 5 декабря на официальном сайте Кремля. Необходимость в создании специального учебного пособия Владимир Путин озвучил на заседании президентского совета по межнациональным отношениям, которое состоялось 26 октября 2018 года.

В своём поручении президент отмечает, что в первую очередь пособие необходимо для чиновников, которые проходят дополнительную подготовку по подобным программам. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент РАН Александр Сергеев назначены ответственными за выполнение поставленной задачи. Итоги работы правительство и РАН должны будут предоставить до 31 августа 2019 года.

Кроме того, по итогам заседания Путин поручил до 1 марта следующего года поработать над приоритетными направлениями и положениями программы «Реализация государственной национальной политики».

Ранее Путин решил поучаствовать в акции «Мечтай со мной» и вызвался исполнить мечты пяти детей с неизлечимыми болезнями.

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Автор - Елена Андреева
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