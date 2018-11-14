Совфед предложил закон о запрете регистрации краденых телефонов и планшетов

Сегодня, 18:54 \\ Политика

Контролировать процессс авторы предлагают через идентификационные номера устройств - IMEI. Подробности проекта рассказала председатель временной комиссии по развитию информационного общества Людмила Бокова.


 

Члены Совфеда предложили обязать операторов отслеживать смартфоны и планшеты по IMEI. Такая проверка покажет легальность мобильного аппарата. К примеру, номер фальшивого телефона может совпадать с уже зарегистрированным в сети. Кроме того, по нему можно отследить краденную или утерянную электронику.

Эти и другие категории устройств будет запрещено регистрировать. Более того, закон обяжет операторов блокировать связь абонентов с IMEI, не допущенным к регистрации. А за пользователями оставят право оспорить оценку компаний. Порядок всех процедур предстоит утвердить правительству России. Но сначала законопроект должен получить одобрение в Госдуме.

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Автор - Александр Лубяной
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