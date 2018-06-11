Верховная Рада разрешила пограничникам отстреливаться без предупреждения

Сегодня, 16:43 \\ Политика

Отныне ВМС Украины могут отвечать врагам радикальными мерами в случае нападения из прилегающей зоны. Соотвествующий закон депутаты одобрили 6 декабря.

 Речь идет о полосе акватории шириной около 24 морских миль, граничащей с территориальными водами Украины. В пределах этой зоны пограничникам разрешено открывать огонь без предупреждения. Но внезапному отстрелу подлежать лишь те суда, которые явно атакуют правоохранителей. В противном случае, перед атакой и задержанием необходимо сделать предупредительные выстрелы.

Такие меры Верховная Рада приняла на фоне столкновения в Керченском проливе. Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали два артиллерийских катера и буксир ВМС Украины.

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Автор - Александр Лубяной
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