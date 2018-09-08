Трамп вёл себя непозволительно на похоронах Буша – старшего

Американский лидер демонстративно отказался читать вслух Апостольский Символ веры. Так же поступила и его супруга Меланья.

Пользователи Сети возмущены поведением Дональда Трампа на церемонии прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем – старшим. Как видно на опубликованных видеозаписях и фотографиях, республиканец и его супруга Меланья оказались единственными, кто отказался от прочтения Апостольского Символа веры. Отмечается, что глава Белого дома не просто молчит, но и держит текст молитвы опущенным. Джимми Картер, Барак Обама и Билл Клинтон, бывшие президенты США, держали текст перед глазами и читали его вслух. Многие также отметили приподнятое настроение президента.

Кроме того, прибыв в Вашингтонский кафедральный собор, в котором проходила церемония, Трамп и семья Клинтонов взаимно проигнорировали друг друга. Тем не менее, Меланья пожала руку Биллу Клинтону и помахала рукой его жене – Хиллари. Также вопреки традициям Трамп не произнёс прощальную речь.

Джордж Буш – старший скончался в ночь на 30-е ноября в возрасте 94-х лет.