Медведев: ЧМ-2018 помог развить инфраструктуру российских городов

Сегодня, 16:00 \\ Политика

Глава российского правительства положительно оценил ЧМ-2018 по футболу, прошедший минувшим летом в России. Медведев отметил, что благодаря нему города, принявшие футболистов, получили мощный толчок к развитию инфраструктуры.

Премьер-министр отметил, что благодаря проведению чемпионата, стране удалось заработать на 200 млрд. больше, чем было потрачено. Он уточнил, что подготовка обошлась примерно в 650 млрд. рублей, и сравнил эту сумму с расходами на функционирование пенсионной системы в течение одного месяца. В итоге, страна не оправдала ожидания экспертов, считавших, что мероприятие не окупит себя.

Кроме того, Медведев считает, что неправильно оценивать значение футбольного турнира только с помощью цифр. Он подчеркнул, что в городах, где прошли матчи, раньше не было как нормальных аэропортов, так и гостиниц. Сейчас это всё отстроили, кроме того, развитие получили медицинские и социальные услуги. По мнению Медведева, Россия смогла организовать и провести лучший ЧМ по футболу за всю историю. Подобной позиции придерживается и глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

В интервью журналистам премьер-министр прокомментировал пенсионную реформу, а также высказал свою позицию относительно чиновников, позволяющих себе сказать лишнего на камеру.

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Автор - Елена Андреева
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