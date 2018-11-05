Дмитрий Медведев порекомендовал чиновникам следить за выражениями

Премьер-министр РФ во время передачи "Разговор с Дмитрием Медведевым" посоветовал госслужащим «включать мозги» прежде, чем они будут делать грубые замечания в адрес жителей России.

Медведев добавил, что не у всех чиновников получается думать над своими словами, отвечая на вопрос, как быть с «чиновниками-брёвнами». В частности напомнили о бывшем саратовском министре, ставшей известной в Сети как «макаронный министр». Чиновница возмутила многих россиян заявлением, что при минимальных физиологических потребностях вполне возможно выживать на 3,5 тысячи рублей. Медведев считает, что современные способы коммуникации позволяют быстро распространять информацию о некорректном поведении госслужащих, именно поэтому необходимо тщательно думать над словами, вне зависимости от уровня чиновника. Если бы не интернет, то никто бы и не узнал о чиновнице из Саратова, считает Медведев.

Глава российского правительства напомнил, что в РФ около 1 млн. госслужащих, большая часть из которых трудятся в учреждениях федерального и регионального уровня. Премьер-министр также отметил, что он бы не хотел обижать чиновников. Он подчеркнул, что в правительстве есть и хорошие люди, которые относятся к своему делу преданно и ответственно. Но вот чиновников, недобросовестно выполняющих свой долг, необходимо привлекать к ответственности.

Кроме того, Медведев признал, что пенсионная реформа – одно из сложнейших решений власти за последние 10 лет.