Премьер Медведев признал пенсионную реформу сложнейшим решением власти за 10 лет

Принятые меры определенно снижают популярность руководства России, несмотря на необходимость. Об этом глава правительства заявил 6 декабря на пресс-конференции для телеканалов в прямом эфире.





С 2019 года у россиян увеличится пенсионный возраст. По словам Дмитрия Медведева, эта реформа является "выстраданным" и сложнейшим решением Кабмина за последние 10 лет. Он подчеркнул, что решение позволит каждый год увеличивать пенсии граждан на тысячу рублей.

Премьер-министр подчеркнул, что реформа будет работать на длительную перспективу. Это подразумевает, что в ближайшие года пенсионный возраст не будет меняться в какую-либо сторону. Дмитрий Медведев напомнил, что перед этим подобные изменения внедрялись около 70 лет назад. Вдобавок, многие категории населения сохранили льготы.

Чиновник признал реформу непопулярной, но необходимой. По его словам, в противном случае россияне рисковали столкнуться со снижением зарплат и экономической отсталости государства. Дмитрий Медведев предполагает, что зарплаты могли снова перекочевать в конверты. А это, в свою очередь, грозило потерей стабильности в сфере труда. Так уже было в 90-х, и власти 2000-х приложили массу усилий, чтобы исправить ситуацию в пользу налогообложения и уровня жизни.