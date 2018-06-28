Испания пожелала присоединиться к разработке нового европейского истребителя

Над проектом уже работают французские и немецкие инженеры.

Испания собирается стать третьей страной, после Франции и Германии, которая примет участие в создании истребителя нового поколения. Маргарита Роблес, занимающая главный пост в испанском военном ведомстве, направила представителям франко-германской рабочей группы официальный запрос на включение Испании в работу. Испанская сторона обязуется внести 25 миллионов евро в течение следующих двух лет. Ожидается, что данное соглашение будет подписано в первый месяц 2019 года.

Истребитель, над которым начали работать немецкие и французские специалисты, будет называться NGWS. Самолет будет принадлежать к новому поколению. По планам государств Евросоюза, он должен поступить на вооружение в 2040 году. NGWS заменит истребители «Тайфун» и «Рафаль». Конструкторы отмечают, что новая машина сможет выполнять все стандартные боевые задачи, используя рой беспилотников при необходимости. К 2030 году инженеры обещают создать первый образец для летных испытаний.