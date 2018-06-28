Испания пожелала присоединиться к разработке нового европейского истребителя

Сегодня, 13:51 \\ Политика

Над проектом уже работают французские и немецкие инженеры.

Испания собирается стать третьей страной, после Франции и Германии, которая примет участие в создании истребителя нового поколения. Маргарита Роблес, занимающая главный пост в испанском военном ведомстве, направила представителям франко-германской рабочей группы официальный запрос на включение Испании в работу. Испанская сторона обязуется внести 25 миллионов евро в течение следующих двух лет. Ожидается, что данное соглашение будет подписано в первый месяц 2019 года.

Истребитель, над которым начали работать немецкие и французские специалисты, будет называться NGWS. Самолет будет принадлежать к новому поколению. По планам государств Евросоюза, он должен поступить на вооружение в 2040 году. NGWS заменит истребители «Тайфун» и «Рафаль». Конструкторы отмечают, что новая машина сможет выполнять все стандартные боевые задачи, используя рой беспилотников при необходимости. К 2030 году инженеры обещают создать первый образец для летных испытаний.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Порошенко помог Путину выглядеть великодушнее

 Как сообщает немецкое издание Die Welt, украинский запрет на въезд в страну мужчин 16-60 лет позволил Путину воспользоваться ситуацией и выглядеть более либерально и великодушно в глазах мировой...

В Москве на 50-м году жизни умер актер из «Следа» и «Универа»

 Виталий Ендовицкий умер в одной из больниц Москвы. В конце ноября актер перенес инсульт,...

Захар Прилепин рассказал, почему больше не воюет за Донбасс

 Раньше российский писатель лично принимал участие в военных операциях, однако...

Супруга Игоря Николаева восхитила поклонников своей стройной фигурой

 Юлия Проскурякова непродолжительное время отсутствовала в медийном пространстве. За этот...

В Госдуме высказались в отношении заявления Порошенко о переброске войск

Как стало известно журналистам, в Государственной Думе прокомментировали заявление...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ