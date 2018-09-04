Захар Прилепин рассказал, почему больше не воюет за Донбасс

Сегодня, 09:45 \\ Политика

Раньше российский писатель лично принимал участие в военных операциях, однако со-временем он понял, что ситуация изменилась не в лучшую сторону.

 Захар Прилепин побывал в качестве гостя в студии канала национального вещания Словении RTV4. Ведущий поинтересовался у него, почему тот больше не воюет за Донбасс, на что он дал довольно откровенный ответ. Писатель рассказал, почему пребывание на его территории перестало его вдохновлять.

По его словам, раньше, будучи на фронте, он чувствовал себя свободным и видел много пространства для поэзии и музыки. Тем не менее, после убийства руководителя самопровозглашенной ДНР он почувствовал, что политическая ситуация там изменилась, и Донбассом стал править капитализм.

Прилепин добавил, что он продолжит курировать свой батальон в Донецкой Народной Республике, однако сам больше не пойдет на передовую. Также останется открытым его фонд для помощи народу Донбасса.

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Автор - Мартина Корф
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