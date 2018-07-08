"Отстоял права": эсминец США демонстративно прошел возле базы ВМФ России под Владивостоком

Такой жест 5 декабря исполнила команда корабля "Маккамбелл" с ракетами "Томагавк" на борту. Подробности телеканалу CNN рассказала представитель американского Тихоокеанского флота Рэйчел МакМарр.





Демонстративную операцию ВМС США устроила в пределах Японского моря. Эсминец управляемого ракетного оружия появился возле залива Петра Великого под Владивостоком, где размещена главная тихоокеанская база ВМФ России. Рэйчел МакМарр подчеркнула, что экипаж "Маккамбелла" руководствовался правилами свободного мореплавания в международных водах.

Таким образом ВМС США умышенно "бросили вызов" российскому флоту. Американцы стремятся отстоять права и свободы других стран на использование акватории. В то же время, по словам лейтенанта, США продемонстрировала намерение плавать и летать в любом районе, на которые распространяется международное законодательство.

Операция стала продолжением реакции США на инцидент в Керченском проливе. Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали у берегов Крыма три судна ВМС Украины, что вызвало недовольство у ряда западных стран.