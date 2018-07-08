"Отстоял права": эсминец США демонстративно прошел возле базы ВМФ России под Владивостоком

Сегодня, 09:44 \\ Политика

Такой жест 5 декабря исполнила команда корабля "Маккамбелл" с ракетами "Томагавк" на борту. Подробности телеканалу CNN рассказала представитель американского Тихоокеанского флота Рэйчел МакМарр.


 

Демонстративную операцию ВМС США устроила в пределах Японского моря. Эсминец управляемого ракетного оружия появился возле залива Петра Великого под Владивостоком, где размещена главная тихоокеанская база ВМФ России. Рэйчел МакМарр подчеркнула, что экипаж "Маккамбелла" руководствовался правилами свободного мореплавания в международных водах.

Таким образом ВМС США умышенно "бросили вызов" российскому флоту. Американцы стремятся отстоять права и свободы других стран на использование акватории. В то же время, по словам лейтенанта, США продемонстрировала намерение плавать и летать в любом районе, на которые распространяется международное законодательство.

Операция стала продолжением реакции США на инцидент в Керченском проливе. Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали у берегов Крыма три судна ВМС Украины, что вызвало недовольство у ряда западных стран.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Порошенко помог Путину выглядеть великодушнее

 Как сообщает немецкое издание Die Welt, украинский запрет на въезд в страну мужчин 16-60 лет позволил Путину воспользоваться ситуацией и выглядеть более либерально и великодушно в глазах мировой...

В Москве на 50-м году жизни умер актер из «Следа» и «Универа»

 Виталий Ендовицкий умер в одной из больниц Москвы. В конце ноября актер перенес инсульт,...

В Госдуме высказались в отношении заявления Порошенко о переброске войск

Как стало известно журналистам, в Государственной Думе прокомментировали заявление...

Супруга Игоря Николаева восхитила поклонников своей стройной фигурой

 Юлия Проскурякова непродолжительное время отсутствовала в медийном пространстве. За этот...

Путин решил исполнить мечты пяти детей с неизлечимыми болезнями

 5 декабря президент принял участие в Форуме добровольцев России. Его внимание привлек...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ