Эксперты ОЗХО не нашли доказательств производства химоружия в Сирии

Сегодня, 02:22 \\ Политика

Эксперты ОЗХО не нашли доказательств производства химоружия в Сирии. Доклад с отчетом был опубликован 5 декабря.

 Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) опровергла слухи о том, что на территории сирийского государства до сих пор занимаются производством химического оружия. Эксперты провели инспекцию в период с 12 по 15 ноября пяти точек, где ранее велась запрещенная деятельность.

Отмечается, что специалисты ОЗХО не обнаружили посягательств на установленные заглушки, которые препятствуют проникновению на объекты.

Кроме этого, система дистанционного слежения (с ее помощью следят за внутренними заглушками) также находится в неприкосновенном состоянии.

Генсек ООН Антониу Гутерриш принял к сведению результаты проделанной работы, но все же выразил свою обеспокоенность тем, что в Сирии предположительно продолжают использовать химоружие.

Российская сторона также уверена, что боевики не прекратили использовать в своих атаках химическое оружие.

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Автор - Мария Титова
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