Во Франции приняли мораторий: налог на топливо повышать не будут

Как стало известно журналистам, Национальное собрании Франции одобрило недавно введенный правительством мораторий на повышение цен на топливо.

По имеющимся данным из официальных источников, за введение моратория на увеличение налогов проголосовало 358 депутатов в то время как против принятия данного запрета высказались 194. Кроме того, депутаты поддержали инициативу о введении моратория на тарифы по электроэнергии и газу. Незадолго до этого премьер-министр Франции объявил о том, что вводится мораторий на увеличение налогов в отношении автомобильного топлива.

Также стоит отметить тот факт, что в выходные французское государство ждут еще более масштабные и значительные акции протеста, поскольку к митингующим присоединятся дальнобойщики, грузчики и водители скорой помощи. На данный момент времени вольна недовольства существующей нефтяной политикой правительства достигла своей наивысшей точки. К участникам митинга уже присоединились учащиеся французских школ и студенты, которые блокировали вход в учебные заведения и отказывались идти на занятия. Согласно данным последнего опроса, восемь из деяти французов недовольны политикой президента. Рейтинг Макрона упал до рекордного показателя.