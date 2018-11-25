В преддверии выборов: ЕК предложила план борьбы с дезинформацией РФ

Как стало известно, в Еврокомиссии отметили, что Россия является главным распространителем ложной информации в Европе. Об этом сообщил заместитель главы ЕК втходе показа презентации плана «противодействия дезинформации».

Это связано с выборами в Европарламент. По имеющимся данным, оперативная группа смогла раскрыть свыше четырех с половиной тысяч случаев распространения заведомо ложной информации в отношении ЕС. С целью противодействия этому было решено увеличить штат и бюджет больше чем в два раза.

Кроме того, в Европарламенте призвали усилить интеграцию для противодействия России. Дело в том, что парламент ЕС крайне обеспокоен чрезмерными военными учениями и действиями российского правительства. Отмечается, что Москва не реализовывает Минские соглашения и усиливает военную мощь на территории Крымского полуострова. Но решение Европарламента к объединению против России, вопреки прогнозам, увеличил противостояние внутри ЕС.

Также стоит отметить тот факт, что Еврокомиссии представила план по отказу от доллара для того, чтобы усилить роль евро. Это должно положительно сказаться на международной финансовой системе, поскольку предоставит участникам рынка дополнительный выбор.