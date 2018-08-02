Арестованная Надежда Савченко начала сухую голодовку

Таким образом она протестует против давления со стороны СБУ. Об этом сторонники депутата Верховной Рады написали на её странице в Facebook.





Авторы публикации сообщают, что правоохранители лишили Надежду Савченко права видеться с близкими и электронных ключей для банка. Поэтому политик не может открыть счет и выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы в Украине. При этом сотрудники СБУ торопят адвокатов арестованной в ознакомлении с материалами уголовного дела и требуют скорейшего рассмотрения по существу.

В связи с этим Надежда Савченко считает себя политическим заключенным и объявила сухую голодовку. Она решила не пить и не есть, пока правоохранители не обеспечат ей конституционные права и свободы. Стоит отметить, что политик имеет немалый опыт в голодных протестах. Один из них уже был в украинском СИЗО.

Напомним, Надежду Савченко обвиняют в организации терактов. Следствие полагает, что она собиралась устроить серию взрывов в Верховной Раде и других правительственных учреждениях.