Пётр Порошенко посчитал запасы соли в стране

Президент Украины заявил, что гражданам не стоит беспокоиться о дефиците соли, так как её хватит ещё на 2,5 тысячи лет. Введение военного положения никак не повлияло на экономическую ситуацию.

Порошенко заверил граждан, что страна живёт обычной жизнью, несмотря на последние события. Населению нет нужды срочно скупать валюту, соль и спички, о чём украинский президент сообщил в среду на Форуме местного самоуправления. Он добавил, что ситуация стабильна и в других регионах страны, также на Украине не действует комендантский час, как предсказывали некоторые, а СМИ работают в обычном режиме.

Заявление Порошенко было сделано в связи с сообщением ведущей канала «Россия 1» Ольги Скабеевой, которая сказала, что в украинских магазинах закончилась соль, которую граждане раскупили из-за военного положения. Помимо этого в СМИ неоднократно сообщали, что украинцы массово скупают товары первой необходимости, а также о росте цен на продукты питания и падении национальной валюты.

Ранее Порошенко заявил, что выборы на Украине никто отменять не станет, если им не будет угрожать «российская агрессия». Кроме того, по мнению президента, на следующих выборах победит Путин, но он не позволит этому случиться.