Польша заслужила антипремию экологов «Ископаемое дня»

Польша самая первая из всех стала обладательницей антипремии экологов. Об этом стало известно на форуме ООН по климату. Это следует из заявления президента республики Анджея Дуды, который сделал акцент на том, что Варшава не станет отказываться от угля в энергетике. Свое высказывание он аргументировал тем, что уголь является стратегическим энергоносителем.

С его слов, польскому государству хватит угля еще на ближайшие двести лет. Климатическая конференция ООН с участием тридцати тысяч представителей началась в это воскресенье. Участники сессии обсуждают пути реализации Парижского соглашения по климату. Его главной задачей является недопущение изменения средней температуры, поскольку это может привести к катастрофическим последствиям.

Также стоит отметить тот факт, что в Польше начали бороться за мигрантов из Украины, поскольку на данный момент времени они значительную роль играют в улучшении экономических показателей страны. В перспективе у польского правительства есть два проекта, которые должны поспособствовать улучшению условий для украинских мигрантов. В Варшаве сильно опасаются того, что большинство украинцев может уехать на заработки в Германию. В связи с этим будет разработана информационная платформа, которая даст возможность украинцам адаптироваться на территории данной страны. Кроме того, предполагается создание «горячей линии», которая они поможет им получить помощь специалистов.